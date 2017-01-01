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Büyükşehir Olur'un altyapısını yeniliyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü kent merkezi ve ilçelerdeki çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 'Altyapısı tamamlanmamış ilçe kalmayacak' talimatı gereği yerleşim yerlerinde konuşlanan ESKİ'nin ekipleri, Olur ilçesinde de yoğun bir çalışma yürütüyor. Olur'un Uzunharman ve diğer mahallelerinde çalışmaya başlayan ekipler, bölgedeki kanalizasyon hattını baştan aşağı yeniliyor. Olur ilçesinde gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı çalışmalarının yanı sıra eskiyen ve deforme olan borular da yenileriyle değiştiriliyor. Yetkililer, "Başkanımızın talimatı gereği ilçelere daha fazla yoğunlaşarak içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına ağırlık verdik. Bu kez de Olur ilçesinde ekiplerimiz görev yapıyor. Burada hem altyapıyı yeniliyor hem de eskiyen ve yıpranan tesisatı 100 yıl ömürlü borularla değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızın refahı için kırsalda her türlü arazi şartlarına aldırış etmeden Başkanımızın özel talimatı gereği alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz" dedi.

(ERZ-AA-Y)



06.04.2017 15:54:06 TSI

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