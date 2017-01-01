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Kuruyemiş magazası açılışında izdiham

- Tuğba Kuruyemiş 63. mağazasını Samsun'da açtı



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun'da ünlü bir kuruyemiş firmasının mağaza açılışında yoğun ilgi nedeniyle izdiham yaşandı.

Aydın merkezli 37 yıllık kuruyemiş firması olan Tuğba Kuruyemiş, ülke genelindeki 63, Samsun'daki ise 2. mağazasını İlkadım ilçesi 56'lar mevkisine açtı. Açılış hakkında bilgi veren mağazanın Karadeniz Bölge Müdürü Yalçın Altıntaş, "Firmamız 1980 yılında Aydın'da kurulmuş bir firmadır. Türkiye genelinde 63 mağazamız bulunmaktadır. Aydın'da da 35 bin metrekarelik alanda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 650 çeşit ürün yelpazemiz bulunuyor. Yüzde 100 doğal olan bu ürünlerin hepsi kendi imalatımızdır. Hediyeliğe dönük de birçok ürünümüz vardır. Başlıca ürünlerimiz; kuruyemiş, kahve, lokum, incir, çikolata ve baharattır. Samsun'dan sonra İzmir'in Hatay semtinde de yeni şube açma planımız vardır" dedi.

Ünlü kuruyemiş firması açılışını yaptıktan sonra indirimli ve promosyonlu ürünleri ile halkın hizmetine girdi.

(ED-SLH-Y)



06.04.2017 15:55:30 TSI

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