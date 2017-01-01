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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Okullararası bisiklet yarışları sona erdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:48
Okullararası bisiklet yarışları sona erdi
Okullararası bisiklet yarışları sona erdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'daki bisiklet yarışmaları sona erdi.
Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Bisiklet İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 75 sporcunun katıldığı müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bisiklet sporunun daha da yaygın hale gelmesi adına okullarda da başlatılan bisiklet yarışlarına ilginin yoğun olduğu belirtildi. Dereceye giren sporculara kupa madalya ve başarı belgeleri Okul sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, antrenörler ve okul idarecileri tarafından verildi.
Dereceye giren okullar ise şöyle oldu:
"Gençler A Kız: 1-Metin Emiroğlu And.Lis., Gençler B Kız: 1-Mahmut Çalık And.Lis., Yıldızlar Kız: 1-Türkiyem Ortaokulu, 2-Özel Malatya Çınar O.O., 3- 3-Orduzu Nadire Dernek O.O, Küçükler Kız: 1-Ziya Gökalp İlk Okulu, 2-Türkiyem Ortaokulu, Minik Kızlar: 1-Özel Malatya Çınar İlkokulu, Genç Erkekler A: 1-mahmut çalık and. Lis, 2-yusuf kenan and. Lis, 3-metin emiroğlu and. Lis, Genç Erkekler B: 1-Mahmut Çalık And. Lis,, 2-Orgeneral Eşref Bitlis And. Lis., 3-Yusuf Kenan And. Lis., 4-Metin Emiroğlu And. Lis., Yıldızlar Erkek : 1-Özel Malatya Çınar O.O., 2-Orduzu Nadire Dernek O.O., 3-Türkiyem Ortaokulu, 4-Topsöğüt Hürriyet O.O., Küçük Erkekler: 1-Topsöğüt Hürriyet O.O., 2-Ziya Gökalp İlk Okulu."
(MT-SD-

06.04.2017 15:55:47 TSI
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