Posof'ta okullar arası temel dini bilgiler yarışması
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Halil İbrahim Ataman
ARDAHAN (İHA) - Ortaokullar arası temel dini bilgiler yarışması finali Posof İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.
Posof İlçe Müftüsü, Vaiz, İlçe Milli Eğitim Müdiresi ve Posof Anadolu İmam Hatip lisesi müdürünün jüri olarak katıldığı yarışmaya Posof Halit Paşa ortaokulu ve Süngülü köyü Ortaokulu katıldılar.
Öğrencilere 20 soru soruldu ve yarışma sonunda öğrencilerin verdiği doğru cevaplara göre Merkez Halit Paşa ortaokulu finali kazanarak birinci olarak ilde yapılacak yarışmada Posof'u temsil etmeye hak kazandı.
(HİAT-AT-Y)
06.04.2017 15:57:35 TSI
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