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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da vatandaşla balığa yoğun ilgi gösteriyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:50
Ağrı'da vatandaşla balığa yoğun ilgi gösteriyor
Ağrı'da vatandaşla balığa yoğun ilgi gösteriyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da balıkçılar tarafından el arabalarıyla satılan yerli balığa vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte başta Balık Gölü, Murat Nehri ve yakın yerlerde akarsularda balıkçılar tarafından holta ile tutulan balıklar vatandaşlara tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.
Vatandaşların oldukça rağbet gösterdiği balıklar tezgâhtaki yerini koruyor. Ağrı merkez Eski Van Caddesinde balık satan balıkçılar sattıkları balıkların genelde Murat Nehri veya Balık Gölü'nden tutulan balıkların taze bir şekilde bayatlamadan vatandaşlara sattıklarını söylediler. Balıkçılardan Ferhat Edis adlı vatandaş, balıklara vatandaşların tarafından gösterilen ilginin çok yüksek olduğunu ve satışlardan oldukça memnun olduğunu belirtti. Balıkların kilosunun türlerine göre fiyatlarının değiştiğini vurgulayan Edis, fiyat konusunda vatandaşlarında ceplerini düşündüklerini ve buna göre oldukça uygun bir fiyata balıkları sattıklarını söyledi. Edis, "uzun süren kış mevsiminin ardından balıklar tezgâhtaki yerini aldı. Zaten bizim işimizde mevsimliktir. Her dönem böyle balık satamıyoruz. Çok şükür şu anlık vatandaşın balık alması ve yemesi bizi oldukça memnun ediyor" dedi.
(AG-AT-Y)

06.04.2017 15:57:59 TSI
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