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Başbakan yıldırım türkiye'nin ikinci büyük içme suyu projesinin temelini attı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:51
Başbakan yıldırım türkiye'nin ikinci büyük içme suyu projesinin temelini attı
Başbakan yıldırım türkiye'nin ikinci büyük içme suyu projesinin temelini attı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - GAZİANTEP (İHA) Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Türkiye'nin ikinci büyük içme suyu projesi olan "Düzbağ Barajı İçme Suyu İshale Hattı"nin temelini attı.
Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma törenine, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.
Şahin, temel atma töreninde, salona sığmayan Gazianteplilere teşekkür ederek, temel atma törenine yoğun programı arasında katılan Başbakan Yıldırım'a şükranlarını sundu. Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Başbakan Yıldırım ve ekibinin en büyük devlet yatırımlarını gazi kente getireceklerine dair verdikleri sözleri yerine getirdiğini söyledi.
15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı bütün şehrin Demokrasi Meydanı'nı doldurduğunu dile getirerek, aynı performansı halk oylamasında da beklediklerini vurgulayan Şahin, "Bu yapılanları unutmadan sandıkta yeni bir destan yazacağız." dedi.
Gaziantep'e daha ucuza su gelecek
Başbakan Yıldırım da alanda yer alan içme suyu borusuna işaret ederek, "Şu boruyu görüyorsunuz değil mi? İçinde bir otomobil, hatta cip var. O ne biliyor musunuz? Tam 107 kilometre o borudan yapılacak, kuzeyden güneye, Kahramanmaraş'a kadar. Oradan, Düzbağ'dan Gaziantep'e su gelecek. Artık elektrik motorlarıyla suyu çekip oradan sizin musluklarınıza gelmeyecek" diye konuştu.
Projenin tamamlanmasının ardından Gaziantep'e daha ucuza su geleceğini belirten Yıldırım'ın, "Belediye Başkanım Fatma Bacı, bu proje bitince su parası yarı yarıya ucuzluyor tamam mı? Söz mü?" diye sorması üzerine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Evet" karşılığını verdi. Yıldırım, "Duydunuz, çünkü artık elektriğe, motora lüzum yok. Allah'ın suyu. Dağdan, borulardan inip gelecek, ondan sonra da evlere girecek" dedi.
Düzbağ Projesi'nin 1 milyar 250 milyon TL değerinde olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu ne demek? Bu projeleri Türkiye, AK Parti iktidarından önce rüyasında bile göremiyordu. Bırakın 1 milyarlık projeleri, Türkiye en temel ihtiyaçlarını göremiyor, sağlık hizmetini veremiyor, memur maaşlarını ödeyemiyordu." ifadesini kullandı.
Başbakan Yıldırım, "Çünkü paraların yüzde 85'i faize gidiyordu. Onun bunun cebine giriyordu. Şimdi yüzde 10'u bile değil, yüzde 8,5'unu faize veriyoruz. Gerisini Düzbağ Projesi'ne, Gaziantep Çevre yoluna veriyoruz, raylı sistemin yapımına veriyoruz, Gaziantep-İskenderun-Dörtyol-Hassa Tüneli'nin yapımına veriyoruz." diye konuştu.Gaziantep'e 14 yılda 22 milyar yatırım yapıldığını, destek verildiğini aktaran Yıldırım, "Helali hoş olsun. Gaziantep daha fazlasına layık" dedi.
Hızlı tren geliyor
2002'de Gaziantep'in 650 milyon ihracat yaparken, bugün 6,5 milyar ihracat gerçekleştiren şehir olduğunu, Ankara'yı geçtiğini anlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi,"Gaziantep'e yakışır. Çünkü Gaziantep'in insanı çalışkan, girişimci kendi kendisi bilen bir şehir. Gaziantep'te 4 tane organize sanayi bölgesi oldu, 3 tane üniversite oldu. Şimdi muazzam kongre ve fuar merkezi yapılıyor. TOKİ ile beraber 50 bin konutluk yeni bir Gaziantep kuruluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Fatma Başkanımız durmadan gece, gündüz çalışıyor. Gaziantep için bütün teşkilatımız var gücüyle çalışıyor. Daha bitmedi, yapacak çok işimiz var. 14 senedir bu işleri yaptık ama burnumuzdan getirdiler. Binbir engelle karşılaşarak engelleri aşa aşa bu işleri yaptık. Şeytan taşlamadan vakit kaldıkça da Türkiye'ye bu muazzam eserleri kazandırdık. Engelli koşu yaparak geliyoruz. Şimdi 16 Nisan, inşallah kararımız net, oyumuz tabi ki evet. Önce millet, tabi ki kararımız evet. Tek bayrak, tek vatan, tek milet, tek devlet için kararımız evet. Gaziantep işi bitirmiş, gün sayıyor. Şu 16 Nisan bir gelse."
Gaziantep'e hızlı trenin de geleceğini vurgulayan Yıldırım, "Nurdağ'a kadar geldi. Nurdağ'dan bu tarafa dönüyor tren." dedi.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine ilişkin yeni projeler hakkında bilgi veren Yıldırım, son bir müjdesi daha olduğunu, Gaziantep'in çok büyüyüp, geliştiğini onun için de havalimanı terminalinin yetmediğini, beş tane körüğü olan, 5 milyon yolcu kapasiteli muazzam bir terminal daha yapacaklarını ve Mayıs ayında da ihalesine çıkacaklarını açıkladı.
Düzbağ barajı'nın maliyeti 1 milyar 250 milyon lira
Başbakan Yardımcısı Şimşek ise İstanbul Melen'den sonra içme suyu amaçlı en büyük barajın temelinin bugün atıldığını belirtti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Düzbağ Barajı ile Gaziantep'e 2060 yılına kadar memba suyu gibi su vereceklerini bildirdi.Şu ana kadar Gaziantep'e bir milyar 800 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, "İlk önce Gaziantep'in su sorununu çözmek için ta Kahramanmaraş'tan zor şartlarda buraya getirdik. Gaziantep gelişiyor. Bir dünya şehri oldu. Artık gelecekteki su ihtiyacını karşılamak için işte bu isale hattının temelini atıyoruz. Bunun maliyeti 1 milyar 250 milyon lira. Biz Gaziantep'e tam 3 milyar liralık yatırım yapmış olacağız" dedi.
Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Başbakan Yıldırım, video konferansla Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ Mahallesi'ne bağlanarak, Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı projesinin temelini attı. Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, "İnşallah proje kısa sürede tamamlanır hem Düzbağ Barajı'ndan topraklarımız suyla buluşur hem de Gaziantep'in içme suyu sorunu, gelecek 50 yıl için hallolmuş olur" ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

06.04.2017 15:58:31 TSI
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