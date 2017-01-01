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Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan: "Dünya soykırımcı katil ve zalimlere ne zaman dur diyecek"

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:55
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan: "Dünya soykırımcı katil ve zalimlere ne zaman dur diyecek"
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan: "Dünya soykırımcı katil ve zalimlere ne zaman dur diyecek"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Suriye'de son günlerde meydana gelen olaylar ile ilgili yaptığı basın açıklamasında "Dünya soykırımcı katil ve zalimlere ne zaman dur diyecek" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Kalkan İdlip'de sivil insanların öldürülmesini kınadıklarını ifade etti. Kalkan, "Beşar Esad'ın sözde iktidarını korumak veya kurtarmak için İdlib'de kadın erkek, yaşlı çocuk demeden sivil halka klor gazlı kimyasal bombalarla saldırması, ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde insanın ölümüne 400'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Haber bültenlerine yansıyan görüntüleri izlemek bile insanın yüreğini parçalamaktadır. İnsanlığımızdan utandıracak ölçüde vicdanları paramparça eden bu vahşetin failleri, temel insan haklarına ve değerlerine duyarsız işleyen egemen dünya düzeninin ne boyutta zalimliklere, acı ve ölümlere yol açtığını, açacağını bir kez daha göstermiştir. Katliamı şiddetle, nefretle kınıyor, yıllardır sürmekte olan bu zulmü sonlandırmak, faillerini cezalandırmak için ulusal ve uluslararası yetkin ve etkin organları görev sorumluluğa davet ediyoruz. İnsan ve medeniyet değeri adına hiçbir hassasiyet ve önceliği kalmamış emperyalist güç odakları kendi politik çıkar ve paylaşım hesapları için bütün dünyayı, özellikle Ortadoğu İslam coğrafyasını ateş ve kan gölüne çevirmiştir. Yeni dengeler, denklemler, çıkar hesapları adına çoğu hiçbir şeyden haberi olmayan mazlum, müdafaasız sivil insanları en feci şekilde katletmenin hiçbir akli, insani gerekçesi ve açıklaması olamaz. Savaş ortamında bile uyulması gereken bir hukuk vardır. Maalesef emperyalist zorbalar dünyasında uyulması gereken hiçbir hukuk ve ahlak kuralı kalmayınca bu vahşi savaşın ve hesaplaşmanın ölümcül yükünü de ne yazık ki daha çok sivil halklar çekmektedir. Kanlı, kirli paylaşım ve güç hesaplaşmasında yüz binlerce kadın, çocuk kurban edilmektedir. Bu zulüm ve faciaya ortak olanların işledikleri suçu din, dil, köken ayrımına istinaden yapmaları, insanlığın medeniyet seviyesinin düştüğü sefil ve aşağılık durumu göstermesi açısından daha vahim ve dehşet vericidir" ifadelerini kullandı.
Son gelişmelere sessiz kalınamayacağının altını çizen Kalkan, "Memur-Sen olarak işgal, yağma, talan ve en feci ölümlerle bölgeyi işgal ederek egemen olmak isteyen güçlere tepkimiz, pratik yaptırım ve sonucu olmayan kınama açıklamalarıyla geçiştirilemez diyoruz. Yaşananlar dayanma sınırını çoktan aşmıştır. Zulüm dayanılmaz olmuştur. Kelimelerin, beyanların anlamını yitirdiği, sözün tükendiği noktadayız. Bu vahşete, bu zalim zorbalığa daha fazla seyirci kalınamaz. Mazlumların gözyaşı zalimlerden hesap sorularak dinmeli, dindirilmelidir. Özellikle ve öncelikle bütün İslam ülkeleri, bütün ümmet, insani, dini, tarihi sorumluluğunun bilinciyle gelişmelere önleyici bir etkiyle müdahil olmalıdır. Biz bu yönde yetkili kurum ve organları harekete geçmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
Basın açıklaması dualar edilmesiyle sona erdi.
(TB-AÖ-Y)

06.04.2017 16:02:50 TSI
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