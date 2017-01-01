YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akdeniz'de yağmur sularının getirdiği atıklar temizlendi

Akdeniz'de yağmur sularının getirdiği atıklar temizlendi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir hafta önce yaşanan etkili yağışla birlikte mahallelerde biriken mil ve çamur atıklarını temizledi.

Akdeniz Belediyesi, Mersin'de geçen cuma günü yaşanan yoğun yağışların ardından kentin çeşitli mahallelerinde meydana gelen mil, çamur ve çakıl birikintilerini tahliye etti. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Gündoğdu, Mithatpaşa ve Hal mahallelerinde biriken mil ve çakıl temizlendi. Bu mahallelerdeki çalışmanın tamamlanmasının ardından her iki müdürlüğe bağlı ekipler Siteler Mahallesine geçti. İş makinelerinin de yardımıyla ilk olarak sokak üzerinde birikmiş olan kalıntılar kaldırıldı. Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sulama araçları, tazyikli suyla yaya kaldırımı ve sokakları yıkayarak tertemiz hale getirdi. Yağmur sularının getirdiği atıklar ise kamyonlarla moloz alanına taşındı ve çalışmalar tamamlandı.

Yüksek rakımlı mahallelerden gelen bu atıkların kendi sokaklarında sürekli biriktiğini, bu nedenle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Siteler Mahallesi sakinleri, bu sorunun kalıcı çözümü için yetkililere çağrı yaptılar ve Akdeniz Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

(KYM-Y)



06.04.2017 16:03:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER