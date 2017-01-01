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Karabük Kamu Hastaneleri Birliği yeni binasına taşınıyor

07 Nisan 2017 Cuma, 16:22
Karabük Kamu Hastaneleri Birliği yeni binasına taşınıyor
Karabük Kamu Hastaneleri Birliği yeni binasına taşınıyor

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kara, yaptığı açıklamada, genel sekterlik ve yeni açılacak semt polikliniğinin 5000 evler Bahçelievler Mahallesi 28. Cadde'de bulunan eski SGK binasında hizmet verilebilmesi için SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım ile protokol imzaladıklarını söyledi.
Kara, genel sekreterliğin eski belediye binasında hizmet verdiğini ve taşıma işlemlerinin başladığını da belirterek, "Yaklaşık bir yıldır burada hizmet vermemize olanak sağlayan Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ve yeni binamızı bizlere tahsis edilme ve geçiş sürecimizi hızlandıran Milletvekilimiz Mehmet Ali Şahin ile AK Parti İl yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Daha modern bir binada ve semt polikliniğiyle vatandaşlara hizmet vermekten memnuniyet duyacağız" dedi.
Kara, ayrıca pazartesi gününden itibaren tüm birimlerle yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.
(ÇU-YE-Y)

07.04.2017 16:29:24 TSI
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