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Muratpaşa'da 'Hayır' içerikli pankartlara saldırı

- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal:

-"Demokrasimize kastedenler, ülkemizde çatışma ve provokasyon üretmek isteyenler, bu tip eylemlerinden asla yılmayacağımızı bilmelidir"

-"Kadın Adayları Destekleme Derneği başta olmak üzere pek çok demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerin benzer nitelikteki pankartlarına da çirkin saldırılar yapıldığını tespit ettik"



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ANTALYA (İHA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kendi imzasını taşıyan ve anayasa değişikliği paketinin uygun görülmediğine dair 'hayır' mesajı olan pankartlara saldırı olduğunu söyledi. Uysal, "Demokrasimize kastedenler, ülkemizde çatışma ve provokasyon üretmek isteyenler, bu tip eylemlerinden asla yılmayacağımızı bilmelidir" dedi.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, referandum öncesi caddelere asılan ve anayasa değişikliği paketinin uygun görülmediğine dair 'hayır' mesajı veren bazı pankartlara saldırı olduğunu kaydetti.

Uysal açıklamasında, "Muratpaşa Belediye Başkanı olarak şahsımın imzasını taşıyan, referandumda oylanacak Anayasa değişikliği paketini uygun görmediğimizi içeren ve önerilen şeylere 'Hayır' deme iradesi içinde olduğumuzu ifade eden pankartlarımıza saldırı olduğunu hayretle gördük. Kadın Adayları Destekleme Derneği başta olmak üzere pek çok demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerin benzer nitelikteki pankartlarına da çirkin saldırılar yapıldığını tespit ettik" dedi.

Uysal, açıklamasını söyle sürdürdü:

"Demokrasimize kastedenler, ülkemizde; çatışma ve provokasyon üretmek isteyenler, bu tip eylemlerinden asla yılmayacağımızı bilmelidir" Anayasa ile güvence altına alınmış 'Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' ni ve demokrasiyi korumakla yükümlü olan bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte yetkilileri; çirkin saldırıların sorumlularının bulunup cezalandırılması için göreve davet ediyoruz"

(SM-SÇ-Y)



07.04.2017 16:30:52 TSI

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