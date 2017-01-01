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Malatya Eczacılar Odasından Suriye'ye yardım eli



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Eczacılar Odası, Suriye'deki insanlık dramında zor durumda bulunanlara el uzatmak için başlattığı kampanyada topladığı sağlık malzemelerini Han Şeyhun Beldesine ulaştırılmak üzere İHH'ya teslim etti.

Yardım kampanyasına kısa sürede önemli destekler aldıklarını belirten Uzman Eczacı Mehmet Ali Savan, Eczacılar Odası yönetimi adına duyarlılık gösterenlere teşekkür etti.

Mehmet Ali Savan, basın açıklamasında, "Bildiğiniz üzere 4 Nisan 2017 tarihinde Suriye'de devam etmekte olan iç savaş sırasında Suriye rejim güçleri İdlip'in Han Şeyhun beldesinde sivilleri hedef alan, aynı zamanda savaş suçu sayılan klor gazlı kimyasal silah kullanarak toplu bir katliam gerçekleştirmişlerdir. Aralarında çocukların bulunduğu 100'ün üzerinde kişi ölmüş 400 civarında kişi ise yaralanmıştır. Kendi halkını katletmekten çekinmeyen eli kanlı diktatör Esad ve rejim güçleri birleşmiş milletler güvenlik Konseyinin kararlarını açık şekilde ihlal etmişlerdir. Saldırıya şiddetle lanetliyor, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Küresel Emperyal politikacıların kanlı ellerini bölgemizden çekmelerini ve Suriye'de yaşanan insanlık dramına bir an önce son vermeleri gerektiğini vurgulayarak, Suriye halkına rahat bir nefes aldıracak çözümler sunmalarını ve vicdanlı olmalarını arzu ediyoruz. Malatya eczacı odası yönetim kurulu olarak dün sabah başlattığımız yardım kampanyası çok kısa sürede eczacılarımızın yoğun destekleri ile tamamlanmıştır. Yönetim kurulu olarak tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kampanya ile İdlip'deki yaralılara ulaştırılmak üzere, toplamda 87 kalem 3 bin 900 adet oksijen konsantratorü, nebulizatör cihazı, koruyucu maske, koruyucu eldiven, koruyucu ayakkabı, çocuk bezi, acil müdahaleler için sarf malzeme, çocuk maması, medikal malzeme ve yüklü miktarda ilaç odamız bünyesinde toplanmış ve tasnifi yapılmıştır. Toplanan ilaç ve tıbbi malzemeleri Suriye halkına ulaştırmak üzere İHH yardım vakfı Malatya şubesi yetkililerine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(MT-AOA-Y)



07.04.2017 16:33:22 TSI

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