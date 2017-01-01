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Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper Polis Haftasını kutladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Emniyet Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl dönümünü münasebetiyle yayımladığı mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar mili birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatımız köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarıma, emekli mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Her daim yanımızda olan ve desteklerini sürekli hissettiren Adıyaman Halkına en derin ve kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Tüm Adıyaman halkını 172. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 10 Nisan Pazartesi günü saat: 09.30'da Adıyaman Valiliği önünde düzenlenecek olan törene, saat:13.30'da ilimiz Atatürk Stadında Masterler'le oynanacak futbol maçına ve aynı gün 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği ve Ravza ilahi grubunun iştirakiyle ikindi namazından sonra Yenipınar Caminde şehitlerimiz için okutulacak olan Mevlit-i Şerif'e davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

(CK-AOA-Y)



07.04.2017 16:34:41 TSI

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