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KMTSO Başkanı Zabun; "KTM, tekstil ve moda yolculuğuna yeni bir ivme kazandıracak"



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın teksil sektöründe üretim için sergilediği performansa ilave olarak, ar-ge, moda ve tasarım konusunda da küresel ticarette daha güçlü bir aktör haline geleceğini söyledi.

Tekstil sektörünün Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, 3. kez gerçekleşen Uluslararası Tekstil Makinaları fuarı ile bir kez daha ulusal ve uluslararası boyutta tekstil sektörünün temsilcilerini buluşturdu.

Fuarın açılış töreninde bir konuşma yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Türkiye'de, sanayileşmenin en önemli unsurunun tekstil sektörü olduğunu vurgulayarak, 25 milyar dolar ihracat ve 1 milyon istihdam ile sektörün Türkiye ekonomisinin temeli konumunda bulunduğuna dikkat çekti.

Tekstil sektörünün Türkiye'nin topraklarından çıkan tarım ürünlerini tekstil ve konfeksiyona dönüştürdüğünü söyleyen Zabun, "Tekstil sektörü, yerli girdi ve istihdam oranı yüksek, milli sermayenin en çok yoğunlaştığı üretim alanıdır. 15 milyar doları geçen dış ticaret fazlası ile de tekstil sektörü tüm sektörlerden daha fazla katma değer üretmektedir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yönü ile milli hedeflere ulaşmada çok önemli fonksiyonu bulunan bu sektör, Türk sermayesiyle Türk işçisinin alın teriyle üretilen değerlerimizi ihraç etmektedir" dedi.

Türk tekstil sektörünün son 16 yıllık dönemde, 40 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini ve bu yatırımların yüzde 14'ünü tek başına Kahramanmaraş'ın yaptığını ifade eden Zabun, "Çok önemli bir üretim kapasitesine sahip olan şehrimiz, tekstil üretiminde, özellikle pamuk ipliği ağırlıklı üretim yapısı ile yüzde 27'inin üzerinde kapasiteye sahiptir. Bu oran, dokuma kumaşlarda yüzde 7, örme kumaşlarda yüzde 12'ye ulaşmış bulunmaktadır. İplik ve elyaf boya ile kumaş boyada ise yüzde 10 paya sahiptir." şeklinde konuştu.

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarının tamamladığını ve 2017 kamu yatırım programına alındığını söyleyen Zabun, 5 milyon metrekare tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi ile Kahramanmaraş'ın bu sektördeki gelişimini sürdüreceğini ve katma değeri yüksek alanlara daha fazla yatırım yapılacağını vurguladı. Zabun,"Bu çerçevede, Kahramanmaraş tekstil sektörü çok daha büyük bir kapasiteye erişecek ve üretimin ve üretim çeşitliliğinin katlanarak artmasını sağlayacaktır." dedi.

Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e, İtalya'dan Japonya'ya, Fransa'dan Hindistan'a yüzlerce tekstil makinesi üreticisinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Zabun, "Bu dev organizasyonla, sektörün dünya devlerini burada ağırlamak bizi hem cesaretlendirmekte hem de tekstil sektöründe daha başarılı yatırımlara imza atmak adına bizleri teşvik etmektedir. Kahramanmaraş bundan sonra; üretim için sergilediği performansa ilave olarak, ar-ge, moda ve tasarım konusunda da başarılı bir grafikle, küresel ticarette daha güçlü bir aktör haline gelecektir. Fuarımız, Kahramanmaraş'ın tekstil ve moda yolculuğuna yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu duygularla, fuarımıza destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve başarılı bir organizasyonla fuarı gerçekleştiren ECR Fuarcılığa teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Tören, protokol konuşmalarından sonra açılış ve toplu fotoğrafla tamamlandı. Ardından fuar alanında incelemelerde bulunuldu.

(OZR-Y)



07.04.2017 16:34:55 TSI

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