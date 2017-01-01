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AK Parti'den MHP'ye ziyaret



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Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl başkanlığını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl başkan yardımcısı Ersoy İçer, "Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğundan bu yana Ülkesinin ve Devletinin sıkıntılı ve sancılı olduğu her süreçte elini, bu sefer gövdesini taşın altına koymuştur. Nasıl koymaya bilir ki, Devletimizin ve Milletimizin beka sorunu vardı. 16 Nisan'da oylarımızın rengi de özü de evet'tir" dedi.

Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras ise, burada yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi her zaman, Devlet zora girdiğinde ve bir beka sorunu yaşadığında üzerine düşen vazifeyi fazlası ile yerine getirmiştir. Biz esasında şu anayasa paketini rafa kaldırmışken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir takım mahsurları gördüğünde ve Ülkemizin bir beka sorunu yaşaması nedeni ile rafa kaldırılan o dosyayı bizzat kendisi getirmiştir. Bu proje ortak bir projedir. Bu proje ile Devletimizin ebet müddet olmasını inşallah hep beraber temin edeceğiz. Şunun bilinmesini isterim, Devlet Bahçeli sabahlara kadar partisi ile birlikte referandum sınırında bu anayasa değişikliğinin geçmesi için büyük gayret sarf etmiştir. Kendisini çok taktirle karşılamak gerekir. Bende kendisiyle gittim konuştum büyük fedakarlık yapıyorsun sayın Genel Başkanım size derin saygımız var dedik. Fedakarlığı ne kadar taktir edilse azdır. Buna herkesin emin olması lazım. Biz Devlet Bahçeli'den daha çok ders alacağız" dedi.

(ET-AT-Y)



07.04.2017 16:35:47 TSI

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