Altıntaş'ta '15 Temmuz Direniş Gecesi' programı
(Fotoğraflı)
Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde '15 Temmuz Direniş Gecesi' programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Programa Kaymakam Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Selahattin Bayram, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Altıntaş Düğün Sarayındaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. '15 Temmuz Direniş Gecesi' konulu sinevizyon gösterisinin ardından Altıntaş İmam Hatip okulu Müdür Yardımcısı Rıdvan Akça, 15 Temmuz'da yaşananları anlattı.
Akça, "Bu gece 15 Temmuz'u ve şehitlerimizi anıyoruz. Bu topraklarda yapılan ihanetleri, zulümleri hepsi gözümüzün önünden geçiyor. Anadolu coğrafyasını bizlere emanet eden ecdadımızın torunları olarak bu topraklarda yaşamanın bir bedeli olduğunu, nice bedeller ödeyerek bugüne geldiğimizin bilinci içerisindeyiz" dedi.(YD-EFE)
07.04.2017 16:37:16 TSI
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