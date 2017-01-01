YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altıntaş'ta '15 Temmuz Direniş Gecesi' programı

Altıntaş'ta '15 Temmuz Direniş Gecesi' programı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde '15 Temmuz Direniş Gecesi' programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Selahattin Bayram, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Altıntaş Düğün Sarayındaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. '15 Temmuz Direniş Gecesi' konulu sinevizyon gösterisinin ardından Altıntaş İmam Hatip okulu Müdür Yardımcısı Rıdvan Akça, 15 Temmuz'da yaşananları anlattı.

Akça, "Bu gece 15 Temmuz'u ve şehitlerimizi anıyoruz. Bu topraklarda yapılan ihanetleri, zulümleri hepsi gözümüzün önünden geçiyor. Anadolu coğrafyasını bizlere emanet eden ecdadımızın torunları olarak bu topraklarda yaşamanın bir bedeli olduğunu, nice bedeller ödeyerek bugüne geldiğimizin bilinci içerisindeyiz" dedi.(YD-EFE)



07.04.2017 16:37:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER