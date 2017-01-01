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Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB alanının ÇED raporu tamamlandı

07 Nisan 2017 Cuma, 16:31
Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB alanının ÇED raporu tamamlandı

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük'ün Eskipazar ilçesine kurulması planlanan Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili ÇED raporunun olumlu sonuçlandığını bildirdi.
Bakan Yardımcısı Ceylan, "Karabük'te metal ve demir çelik sektöründe faaliyet gösteren, sıcak halde üretimi yapan ve hammadde sıkıntısı çeken işletmelerin kendi hammaddelerini temin etmek üzere yapacakları yeni yatırımlar için Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasının uzun bir süredir Karabük'ün gündemde olan bir konuydu. Kurulacak İhtisas OSB ile metal ve demir çelik sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin bir araya toplanacak, hammadde ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte müteşebbislerin rekabet gücünün artacak ve istihdama katkı sağlayarak il dışına göçü engellenmiş olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ÇED Genel Müdürlüğü raporu olumlu sonuçlandırdılar. Bakan Yardımcısı olarak bende bölgemize ve hemşehrilerimize katkı sağlayacak her türlü oluşumda yanlarında olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu vesile ile Karabük Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin öncelikle hemşehrilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.
(ÇU-YE-Y)

07.04.2017 16:37:59 TSI
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