Türk Diyanet Vakıf-Sen'den 'evet' kararı
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VAN (İHA) - Türk Diyanet Vakıf-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Yazar, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' diyeceklerini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Mehmet Yazar, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için halk oylaması yapılacağını hatırlattı. Yazar, "Bizler Türk Diyanet Vakıf-Sen Van Şubesi olarak; yönetim kurulu ve de üyelerimizin görüşleri doğrultusunda ülkemizin geleceği, istikrar, barış ve huzurun temini için bu referandumda baştan beri taraf olduğumuz 'evet'ten yana tavır alacağımızı kamuoyuyla paylaşır; ülkemize, vatanımıza ve de milletimize başarı getirmesini temenni ederiz" dedi.
(MSA-Y)
07.04.2017 16:38:20 TSI
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