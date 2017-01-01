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Başkan Uysal: "Hep birlikte takipçisi olalım"



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık ve Yeşildere Mahallerinde Vakıf arazilerindeki tapu sorunun çözümü için: "Hep birlikte sürecin takipçisi olalım" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, Yeşildere Mahallesi'nde yaptığı toplantıda Yeşildere, Kızılarık ve kısmen Kızıltoprak Mahallerinde yaşanan Vakıf arazilerine ilişkin sorun karşısında "Bu konuda bize ne düşüyorsa yetkimizde ki imkanları zorlamaya çalışacağız" şeklinde açıklamalarının kendisini memnun ettiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2006 yılından bu yana sayısız kez söz konusu mahallelerde Vakıf mülkiyetindeki taşınmazların '4706 sayılı Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi hakkındaki kanun' çerçevesinde Hazine'ye ve sonrasında belediyeye devrinin talep edildiğini dile getiren Başkan Uysal, "Gerek Vakıflar Bölge Müdürlüğü gerekse Hazine'ye defalarca yazıyla talepte bulunmamıza rağmen bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in bölgede yaptığı toplantıda sorumluluk alacağını açıklamasının sevindirici olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Artık Sayın Menderes Türel, o toplantıda yanında yer alan AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri hep birlikte sürecin takipçisi olalım" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



07.04.2017 16:39:39 TSI

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