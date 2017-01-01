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Manisa Fen Lisesinden büyük başarı

- YGS sonuçlarına göre ilk yüzde iki öğrencisi ilk iki binde 15 öğrencisi olan okul 56 derece yaptı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Fen Lisesi, 12 Mart tarihinde yapılan Yükseköğrenime Giriş Sınavı'nda (YGS) öğrencilerinin aldığı derecelerle Manisa'nın gururu oldu. Sınavda derece yapan öğrenciler okulda düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Manisa Fen Lisesi, 2017 YGS sonuçlarına göre 146 öğrencisinin girdiği sınavda ilk 100'de iki öğrenci, ilk binde 6 öğrenci ve ilk iki binde ise 15 öğrencisiyle toplam 56 derece yaptı. Manisa Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel de katıldı.

Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş, öğretmenlerin ve öğrencilerin YGS için büyük emek harcadığını belirterek, 146 öğrencinin sınava girdiğini söyledi. Kırtaş, "Bu yıl YGS'de yüz akımıyla çıktık. Son 3 yıldır ilimizin en başaralı okulu olduk. Bu yıl 2 öğrencimiz ilk 100'e girdi. İlk iki binde 15 öğrencimiz 56 derece elde etti" dedi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, ilçe milli eğitim müdürü olarak böyle güzel bir okula sahip olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Şengül, yeni açılan TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi'nden de aynı başarıyı beklediklerini belirtti.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise Manisa Fen Lisesi'nin elde ettiği başarıdan dolayı çok gurur duyduğunu ifade ederek, önümüzdeki LYS'de de aynı başarıyı beklediklerini kaydetti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel de öğrencileri tebrik etti. Törende dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

(SC-Y)



07.04.2017 16:41:27 TSI

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