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Bakan Yardımcısı Yegin'in Erciş ziyareti



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, 'Çalışma Alanında Milli Seferberlik' programı kapsamında Van'ın Erciş ilçesini ziyaret etti.

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında ilçeye gelen Yegin, Erciş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya katıldı. Yegin, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, vatandaşın ayağına giden hükümet anlayışının bir örneği olarak Erciş'te bulunduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Seferberlik' çağrısının ardından çalışmalara hemen başladıklarını anlatan Yegin, "Bakanlık olarak milli seferberlik ilan ettik. Bakanlığımız 12-13 ekip kurmak suretiyle bütün üst düzey yöneticilerimizi 81 ile göndererek buralarda ticaret ve sanayi odalarımızla, çalışanlarımızla, eczacılarımızla, emeklilerimizle, velhasıl bütün muhatapları ile evinde ve iş yerinde bir dizi programlar tertipledi. Bu programlardan aldığımız izlenimler, politika üretim süreçlerine vatandaşlarımız ve muhataplarımızın katkıları oldu. Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğinden sonra da yeni bir istihdam teşviki açıklaması oldu. Vatandaşımızla, işverenimizle, çalışanımızla evinde, iş yerinde bir araya gelmek üzere programlarımıza başladık. Bu vesile ile bugün Erciş'te bulunmaktayım'' dedi.

Programa Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar, yönetim kurulu üyeleri, Erciş Şoförler Cemiyet Başkanı Hüsamettin Çelik, oda başkanları, iş adamları ile esnaflar katıldı.

(NÇ-MSA-Y)



07.04.2017 16:42:18 TSI

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