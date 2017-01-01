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Kısa dönem bahriyeliler yemin etti



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğitim Alayı'nda acemi dönemlerini yapan 2017/1 kısa dönem bahriyeliler, düzenlenen törenle yemin etti.

Deniz Er Eğitim Alayı Tören Alanı'nda düzenlenen yemin törenine, Deniz Üs Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykar Tekin, Alay Komutanı Denize Piyade Albay İbrahim Özdoğan, protokol mensupları ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen bahriyelilerin aileleri izledi.

Alay Komutanı Albay İbrahim Özdoğan yaptığı konuşmada, evlatlarını yetiştiren ailelere teşekkür etti, bahriyelilere de, "Eğitimi 3 hafta süren acemi birliğinizden başarıyla ayrılıyorsunuz. Bundan sonra usta birliğinde askerliğinize devam edeceksiniz. Denizleriniz sakin, bahtınız ve yolunuz açık olsun evlatlarım" dedi.

Yemin töreninin ardından aileler evlatlarıyla buluşarak hasret giderdiler. Askerler, bugünden itibaren usta birliklerine gönderilecekler.

(MSM-Y)



07.04.2017 16:42:30 TSI

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