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Genç Çiftçi projesi başvuruları başladı

07 Nisan 2017 Cuma, 16:36
Genç Çiftçi projesi başvuruları başladı
Genç Çiftçi projesi başvuruları başladı

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 Genç Çiftçi Projesine başvuruların başladığı bildirildi. Samsat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğinin 31 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve böylece başvuruların 7 Nisan 2017 tarihinde başladığını duyurdu.
Samsat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil İbrahim Demir yaptığı açıklamada 5 Mayıs 2017 tarihinde bitecek olan başvurular vatandaşların son günleri beklemeden kayıt yaptırmalarının hem çiftçiler açısından, hem de kendileri açısında yararlı olacağını ifade etti.
Müdür Demir, "Kırsal alanda yaşayan 18-40 yaşındaki çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerine 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. Ön başvurular internet üzerinden yapılacak olup, kesin başvurular genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il, ilçe müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Daha geniş bilgi almak için çiftçilerimiz ilçe müdürlüğümüze başvurabilirler" diye konuştu.
(FÇ-AOA-Y)

07.04.2017 16:43:42 TSI
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