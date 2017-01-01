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"Dirilişten Dirilişe" 15 Temmuz konferansına yoğun ilgi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Kazım Uzunöz

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Direnişten Dirilişe 15 Temmuz" konulu konferansa, Gaziantepli vatandaşların büyük ilgi gösterdi.

Şehitkamil Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Prof.Dr. Mehmet Çelik ve Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler'in konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen konferansta Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylar ve 15 Temmuz darbe kalkışması konuları ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, insan hafızasının bazı şeyleri çok çabuk unuttuğunu, o yüzden ara sıra bazı konuların ciddi bir şekilde hatırlanması gerektiğini söyledi.

18 ve 19. yüzyıla kadar dünyada krallar, sultanlar ve onların vatandaşlarının olduğunu anlatan Köken, "O zaman kralın vatandaşıydık. 19. Yüzyıldan sonra Fransa ihtilaliyle beraber devlet diye bir müessese kuruldu, krallıklar devrildi. Bu sefer kralın vatandaşlığından devletin vatandaşlığına terfi etti insanlık tarihi. O zaman krallar zulüm ederdi, sonra devlet denen müessese zulmetmeye başladı. Onlar vergi koyuyorlar ama bu sefer de elde tutulan bir varlık yok. Karşımızda devlet var, ne yapılırsa, devlet için yapılıyor. Ama devletin koyduğu kuralları değiştirmek de çok zor oluyordu. Bu zaman dilimi geçtikten sonra 21.yüzyıla başlarken de gelişmiş ülkeler nereden nereye geldiler. Devletin vatandaşlığından, vatandaşın devletine terfi ettiler. Önce vatandaş, sonra devlet. Bizde bu kervana uymak için çok gelişmiş kanunlar çıkartarak Türkiye'yi devletin vatandaşlığından, vatandaşın devletine geçirmeye çalıştık. Ama bu esnada bir sürü inkıtalar oldu. Çoğunuz bilmezsiniz 12 Eylül'ü, ancak 15 Temmuz'u artık hepiniz hatırlarsınız. İşte bu mücadele önce vatandaş sonra devlet mi, önce devlet sonra vatandaş mı kavramının çakıştığı bir noktaya gelmiştir. Bunun da çözüm yolu demokrasi, hukuk ve bilimin bir arada işlediği sistemler artık bunu bertaraf ediyor ve buna doğru gidiliyor" dedi.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkiye'nin 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi günü neler yaşandığını, neler yaşadıklarını tarihten günümüze örneklerle anlattılar.

GASMEK Orkestrasının "Direniş'ten Dirilişe 15 Temmuz" konseri verdi. Konferansın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken konuşmacılara çiçek ve hediye verdi.

(KU-AOA-Y)



07.04.2017 16:44:23 TSI

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