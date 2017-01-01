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Yunusemre Belediyesi'nden dev yatırım



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Ege Bölgesi'nin en büyük taş üretim merkezi olması hedeflenen tesisin temelini attı.

Yunusemre Belediyesi tarafından sadece Manisa'ya değil, Ege Bölgesi'ne hitap etmesi planlanan Emlakdere Mahallesi'nde 14 bin metrekare üzerine kurulacak dev taş üretim tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı ve YUNTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, MAYEB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kadıoğlu, AK Parti Yunsuemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, ve daire müdürleri katıldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren YUNTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç Kaya, "Belediyemiz henüz yolun başındayken çok önemli bir fabrika kurdu. O fabrika bize iki yıl hizmet etti. Belediyemizin ve Manisa'nın taş ihtiyacını karşıladı. Şimdi ise çıtayı yükseltiyoruz. Ege Bölgesi'nin hem üretim kapasitesi açısından hem de fabrika alanı açısından en büyük tesisinin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaya'nın arından konuşan gelen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi belediyenin gelecek vizyonuyla hizmet ürettiğine dikkat çekerek, "Burada ciddi bir çalışma yapıldı. Belediye ekiplerimiz burayı değerli bir hale getirdi. Çok büyük tesis olacak ve yörenin ihtiyacını karşılayacak. Buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Yuntdağı'nda çok değerli taşlar var. Bizim ecdadımız o taşları kullanarak, eserler yapmış. Ancak günümüzde bu eserleri yapanlar kalmadı. Biz tekrardan hayata geçireceğiz. Yuntdağı'nda da bu taşlar için bir işleme tesisi kurmak istiyoruz. Milyarca ton rezervimiz var. Bunları hem sanayimize hem mimarimize kazandırmamız lazım. Yunusemre Belediyesi'nin vizyonu geniş. Gelecek nesillere hizmet edeceğiz" dedi.



"Belediyemiz büyük hizmetler üretiyor"

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise "Belediyemiz devletimizin kendisine sağladığı imkanları en güzel şekilde değerlendiren bir belediye. Çok büyük kurumların bile yapamadığı işlerin üstesinden gelen bir belediye. Eğitimden sağlığa, kültürel faaliyetlerden spor faaliyetlerine, imardan konut üretimine kadar pek çok alanda çalışmaları var. Bu çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Yeni bir belediye olmasına rağmen, çok büyük hizmetlere imza atıyorlar. Yunusemre ilçemiz de bu kadar büyük bir tesise layık. Türkiye'nin hızla büyüyen ilçelerinden birisiyiz. Önemli bir ihtiyacın bu tesisten karşılanacağını düşünüyorum. Tesisin ilçemize ve Manisamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek temel atma töreni gerçekleştirdi.

(AY-Y)



07.04.2017 16:45:33 TSI

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