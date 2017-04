YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Memiş, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı

- Gümüşhane Valisi Okay Memiş, İl Genel Meclisi'nin Nisan ayı toplantılarında tarihi konakların satışını değerlendirdi

- Vali Memiş:

- "Özel İdare'nin şehrin her noktasında imzası var"

- "Konakların satışıyla elde edilecek gelirle Süleymaniye'yi ayağa kaldıracağız"



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, il merkezindeki Balyemez, Özdenoğlu ve Yeşildere köy konaklarının satılması durumunda elde edilecek gelirle Süleymaniye Mahallesini ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Vali Memiş, İl Genel Meclisi'nin Nisan ayı toplantılarının son oturumuna katılarak gündem maddeleri arasında yer alan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Balyemez, Özdenoğlu ve Yeşildere köy konaklarının satışı konusunda ki görüşlerini aktardı.



"Özel İdare'nin şehrin her noktasında imzası var"

Meclis Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda İl Özel İdaresi'nin bugüne kadar Gümüşhane'ye güzel eserler kazandırdığını belirten Vali Memiş, Türk idari sistemindeki en eski yerel yönetimlerden olan İl Özel İdaresi'nin Gümüşhane'nin yolunda, suyunda, her noktasında imzası ve çok büyük emeği olduğuna vurgu yaptı.

Gümüşhane ölçeğindeki illerde kamu hizmetlerini ifa etmenin güç olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 14 yılda çoğunluğu karayollarına ait olmak üzere 6,5 milyar TL yatırım yapıldı. Bundaki maksat Gümüşhane'nin daha ulaşılabilir olması. Merkezi idarenin yaptığı bu yatırımlar inşallah meyvesini verecek. Gümüşhane'nin geleceği var. Yapılan bölünmüş yollar ve Zigana tüneliyle Gümüşhane-Trabzon arası 40 dakikaya inecek. Kürtün yolunun da aynı şekilde duble yol olarak programlanması söz konusu. Aynı şekilde Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün tüneliyle ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Burası da yapıldığında Kelkit-Trabzon arası da 1 saate inecek. Bütün coğrafyamızın ulaşması gereken yer deniz. Denize ulaşım çok önemli. Diğer illerde Trabzon'a ulaşma, denize ulaşma derdinde. Biz biraz daha avantajlıyız. Ve cazibe merkezleri programında da denize en yakın il konumundayız Gümüşhane olarak. Onun için bayağı talep aldık. Ancak coğrafyamızın bize sunduğu birtakım dezavantajlar da var, bunu da görmek lazım" dedi.

İl Özel İdaresi'nin il merkezinde de güzel çalışmaları olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Bir tanesi Gümüş Otel ve bu bina. Bir diğeri Balyemez, Özdenoğlu ve Yeşildere köyü konakları. Ben Hasan Basri Güzeloğlu Valimize ve o dönemde görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlimize çok güzel eserler kazandırmışlar" diye konuştu.



"Süleymaniye'yi ayağa kaldıracağız"

Konakların satılması durumunda elde edilecek gelirle Süleymaniye Mahallesini ayağa kaldıracaklarını ve oraya kanalize olacaklarını ifade eden Vali Memiş, "Merkez ilçe için Süleymaniye çok önemli. Başka konaklar alır onarırız. Bu kentin turizmine katkıda bulunuruz. Biraz daha serbest piyasa mantığıyla bu şehri yönetmemiz gerek. Buraları kiraya vermek yerine satsak yeni konaklar, yeni turistik tesisler üretiriz. Her ilçede Özel İdare olarak Belediyelerimizin imkanları iyi olmadığı için yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl köy yollarının asfaltına önem vereceğiz. Sürekli oturum olan köylerin yolunu tamamını asfaltlayacağız. Bizim için çok önemli bir öncelik. Bize yardımcı olun. Derdimiz para kazanmak değil, değer üretmek. Satın alan adam para kazanmak için çaba gösterecek. Balyemez konağının olduğu yer bu şehrin en değerli yerlerinden birisi. Satıp hayırsız evlat gibi miras yemeyeceğiz, yenilerini kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Vali Memiş, konuşmasının ardından İl Genel Meclisi üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekilerek toplantıdan ayrıldı.

Gündem maddesi mevcudun oy çokluğu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Spor ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.

07.04.2017 16:45:47 TSI

