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B Gençler Voleybol Turnuvası Adıyaman'da başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da düzenlenen Okullar arası B Gençler Voleybol Turnuvası Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Kapalı Salonlarında başladı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, 6-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Okullar arası B Gençler Voleybol turnuvasına, 12 ilden kız ve erkek olmak üzere 16 takımdan yaklaşık 180 sporcu, 16 idareci, 16 antrenör ve 15 hakemin katıldığını söyledi.

Hafta sonu voleybol branşında yüzlerce sporcunun Adıyaman'da olacağını belirten Keleş, "Spora ilgisi olan tüm Adıyamanlı gençleri tesislerimizde devam edecek olan müsabakaları izlemek için bekliyoruz. Umarım Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Van, Ankara, Elazığ, Muş, İzmir ve İstanbul illerinden ilimize gelen sporcu gençlerimiz hafta sonunu keyifle geçirerek müsabakalar sonrasında elde edecekleri başarılarla geri dönerler. Müsabakalar sonrasında ilk ikiye giren kız ve erkek takımlar Türkiye Şampiyonası katılmaya hak kazanacaklar. Ben tüm takımlarımıza, sporcularımıza, antrenör ve idarecilerimize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

(CK-AOA-Y)



07.04.2017 16:46:00 TSI

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