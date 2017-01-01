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Başkan Mersinli: "Kararsız kesim 'evet'e doğru yönelmeye başladı"

07 Nisan 2017 Cuma, 16:41
Başkan Mersinli: "Kararsız kesim 'evet'e doğru yönelmeye başladı"
Başkan Mersinli: "Kararsız kesim 'evet'e doğru yönelmeye başladı"
- AK Parti Manisa İl Teşkilatı referandum çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, anayasa değişikliğiyle ilgili kararsız seçmenlerin akıllarındaki sorularını yanıtladıklarını belirterek, "Hayır'ı savunanların, söylem ve propagandalarının içinin boş olduğu anlaşıldıkça, 'evet' oylarının gerekliliği anlatıldıkça, yani gerçek ortaya çıktıkça kararsız kesim 'evet'e doğru yönelmeye başladı" dedi.
16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında, mahalle, ev ve esnaf ziyaretlerini sürdüren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetimi, vatandaşları neden 'evet' demesi gerektiği konusunda bilgilendiriyor. 16 Nisan çalışmalarına yaklaşık 45 gün önce başladıklarını kaydeden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Sahaya indiğimiz gün ile bugün arasında büyük bir fark var. Manisa'da 'evet' konusunda herhangi bir endişemiz yok. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle teşkilatları arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızın ayağına giderek yeni anayasayla birlikte yapılacak olan değişiklik sistemini anlatıyoruz. Kararsız olan seçmenlerimizin akıllarındaki soru işaretlerini cevaplıyoruz. 'Hayır'ı savunanların, söylem ve propagandalarının içinin boş olduğu anlaşıldıkça, 'evet' oylarının gerekliliği anlatıldıkça, yani gerçek ortaya çıktıkça kararsız kesim, 'evet'e doğru yönelmeye başladı. Gördüğümüz tabloda ise evet oyları önde" diye konuştu.
Saha çalışmalarında sağ duyu çağrısında bulunan Başkan Mersinli, kimsenin kimseyi kırmadan çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirterek, "16 Nisan gününe sayılı günlerin kaldığı kampanya sürecinde birbirimizi kırmadan çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. 17 Nisan sabahında 'evet' veren de 'hayır' veren de bu ülkede yaşayacak. Bu ülkenin ekmeğini yiyecek, yüz yüze bakacak ve hep birlikte yaşayacağız. Kimseyi kırmadan pozitif bir dille sağ duyulu bir yaklaşımla derdimizi anlatmalıyız. Ve biz inanıyoruz ki evet oyları hayır oylarının önünde olacak" dedi.
"Bu siyasi parti meselesi değil, ülkenin meselesidir"
Anayasa değişikliğini bir çok siyasi liderin düşündüğünü ancak hayata geçiremediğini belirten Başkan Mersinli, sözlerini şöyle sürdürdü:"16 Nisan gerçekten tarihi bir gün olacak. Bu anayasa değişikliğini bir çok siyasi lider düşündü ancak hayata geçirmedi. Kimsenin cesaret edipte atamadığı adımı biz attık. Değiştireceğimiz anayasa 1980 darbe anayasası. Bunu da 16 Nisan'da değiştirip, 17 Nisan sabahı Spil Dağı'nda al bayrağımızı dalgalandıracağız. Ülkesini seven vatandaşlarımız bilsin ki bu halk oylaması bir siyasi parti meselesi değil, ülkenin meselesidir. 16 Nisan'da sağ duyulu bir şekilde ülkemizin, milletimizin, gençlerimizin geleceği için tercihimizi yapmalıyız. Biz halkımıza sonuna kadar güveniyoruz"
(ÖND-Y)

07.04.2017 16:47:54 TSI
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