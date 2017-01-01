"Ali Baba ve Kırk Haramiler"Kilisli çocuklarla buluştu
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı oyununu çocuklarla buluştu.
Vadeha Atiyeh'in yazdığı, Can Gürzap'ın çevirdiği, Fırat Demirağ'ın yönettiği "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı çocuk oyunu, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde sahnelendi. Yoksul bir oduncu olan Ali Babanın kardeşi Kasım'a borcunu ödemek için başından geçenler anlatıldığı oyunda, aralarında anasınıfı ve ilkokul öğrencilerin bulunduğu minikler gönüllerince eğlendi.
Adana Devlet Tiyatrosunca sahnelenen oyunda, Ozan Sargın, Recep Kekil, Nazlı Köymen, Ömer Bertan, Dilara dokumacı ve daha birçok oyuncu rol aldı.
(MAD-AOA-Y)
07.04.2017 16:47:57 TSI
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