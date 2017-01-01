YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Ali Baba ve Kırk Haramiler"Kilisli çocuklarla buluştu

"Ali Baba ve Kırk Haramiler"Kilisli çocuklarla buluştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı oyununu çocuklarla buluştu.

Vadeha Atiyeh'in yazdığı, Can Gürzap'ın çevirdiği, Fırat Demirağ'ın yönettiği "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı çocuk oyunu, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde sahnelendi. Yoksul bir oduncu olan Ali Babanın kardeşi Kasım'a borcunu ödemek için başından geçenler anlatıldığı oyunda, aralarında anasınıfı ve ilkokul öğrencilerin bulunduğu minikler gönüllerince eğlendi.

Adana Devlet Tiyatrosunca sahnelenen oyunda, Ozan Sargın, Recep Kekil, Nazlı Köymen, Ömer Bertan, Dilara dokumacı ve daha birçok oyuncu rol aldı.

(MAD-AOA-Y)



07.04.2017 16:47:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER