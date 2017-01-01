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Engelli öğrenciler köy okulunda fidan dikti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezi bünyesinde eğitim gören engelli çocuklar, köy okulunda öğrencilerle beraber fidan dikti.

Engelli çocuklar aileleriyle birlikte ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıkaya ilk ve ortaokuluna giderek, okul bahçesinde fidan dikti. 'Her ağaç bir bireydir' projesi kapsamında okul bahçesine yaklaşık 30 çam fidanı diken engelli çocuklara ve okul öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

Rehabilitasyon merkezinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Uzmanı olarak görev yapan Servet Canlıışık, projedeki amacın engelli çocukların topluma adapte olmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Hayatlarının her aşamasında engellerle karşılaşan çocuklarımızın en azından kendileri bir ağaç dikerek, toplumda bir yer edinebilirler. Hem psikolojik olarak hem toplumda bir yer edinirler. Aynı zamanda çocukların doğayla iç içe olmaları ve sosyal aktivitelere katılmaları için böyle bir proje yaptık. Çocuklarımız çok mutlu oldu, baktığımız da ağaçları ekerken, fotoğraf çekerken çok mutlu idiler. Bu bizi de mutlu etti" diye konuştu.

Etkinlikte eğlendiklerini söyleyen engelli çocuklar, fidan dikmenin sevincini yaşadı.

(CS-AOA-Y)



07.04.2017 16:48:50 TSI

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