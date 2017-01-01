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Atatürk Üniversiteli Boksörler, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 28 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Boks Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden Atatürk Üniversitesi Boks Takımı, Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Üniversite Boks Takımı Teknik Direktörü Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Kafile Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sertaç Erçiş, Milli Boksör ve Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Bostancı ile sporculardan, 69 Kg'da Türkiye Şampiyonu Yunus Emre Batman, 81 Kg'da Türkiye İkincisi Ömer Kaba, 60 Kg'da Türkiye Üçüncüsü Fatih Kayık, 64 Kg'da Türkiye Üçüncüsü Yunus Emre Ceylan ile 75 Kg'da Türkiye Üçüncüsü Hakan Kanyar katıldı.

Atatürk Üniversitesi'nin şampiyonada 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile takım halinde Türkiye üçüncüsü olduklarını söyleyen Yazıcı, şampiyonaya hazırlanmalarında her türlü desteği sağlayan Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezrinde Atatürk Üniversitesi yönetimine ve Spor Kültür Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, gençlerin hem eğitimde hem de sporda başarılı olmaları için gerekli yatırım ve projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'nin bilimde olduğu gibi sporda da başarılı olması için her türlü desteği vereceğini belirtti.

(ERZ-AT-Y)



07.04.2017 16:50:35 TSI

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