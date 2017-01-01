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Şehit Uzman Çavuş Yunus Ertürk İçin Mevlid-i Şerif okutuldu



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Şırnak Gabar Dağı bölgesi Güneşli Mevkisinde yürütülen operasyonlarda terör örgütünün araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Akşehirli Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Doğrugöz Mahallesi Merkez Caminde Akşehir Belediyesi ile İlçe Müftülüğü işbirliği ile Akşehirli şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk için Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit Uzman Çavuş Yunus Ertürk için Cuma Namazı öncesi okutulan Mevlid-i Şerife Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş, şehit yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cami girişinde vatandaşlara Akşehir Belediyesince mevlit şekeri ikramı yapıldı. Mevlid-i Şerif'in ardından Cuma Namazı kılınarak şehidin babasının evine gidildi. Burada Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile şehit yakınlarına ve vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

(CF-AH-Y)



07.04.2017 16:51:40 TSI

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