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Ortaburun'da konak sevinci

07 Nisan 2017 Cuma, 16:46
Ortaburun'da konak sevinci
Ortaburun'da konak sevinci

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir mahalle konağı da Ortaburun Köyüne kazandırdı.
Yaklaşık 325 bin TL'ye mal olan 300 metrekare kapalı alana ve 1000 metrekare de yeşil alanı sahip olan Ortaburun'daki konak düzenlenen törenle açıldı. Başkan Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konağın açılışında konuşan Doğan, "Köyümüze gerek milletvekilliğim, gerekse belediye başkanlığım dönemimde sık sık geldim. Hatta hatırlayın köyleri mahalleye dönüştürmek için kanun çıkarılacağı dönemde bir yandan muhalefet partililer köyleri dolaşıp, sizi perişan edecekler derken, bizde tam tersine bu kanunlar kabul edilirse Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bizde köylerimize hizmet edeceğiz demiştik. Halkımız yine Cumhurbaşkanımızın, bizim sözlerimize itibar etti ve köyler mahalle statüsünde ilçe beledilerine bağladı. Artık köylere hem Büyükşehir Belediyesi hem de İzmit Belediyesi olarak biz hizmet götürüyoruz. Yollarımız asfaltlandı, konaklar, parkeler, fırınlar yapıldı. Bu hizmetler liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet etme anlayışının bereketidir" dedi.
Referandum ve sonraki süreçten herkesin sorumlu olduğuna değinen Başkan Doğan, "Herkes elini vicdanına koyacak. Ortaburun'dan hiçbir tereddütlümüz yok, hizmet edenle, sadece laf edenleri iyi bilirsiniz. Biz hiçbir zaman halkımızı aldatmadık, yalan söylemedik. Köylerimizi mahalle yapalım dediğimizde CHP olmaz, köylerimiz için kötü olur demişti. Peki, kötümü oldu? Aksine çok iyi oldu. Peki, o günlerde hayır diyenlere ne diyeceğiz şimdi. Hastaneleri birleştireceğiz dedik, sakın kabul etmeyin kötü olur, sigortalar elden gidiyor dediler. İyi olmadı mı? Sizin menfaatinize olan her şeye hayır diyen bu zihniyetlere inanmayın. Halk onlara seçimlerde onlara gereken cevabı veriyor. Türkiye düşmanlarına, İslam düşmanlarına, Müslüman kanı akıtanlara en güzel cevabı sandıkta vereceğiz" diye konuştu.
Referandumda evet çıkmasının öneminden bahseden Başkan Doğan, "Eski sistemden kaynaklanan engeller de ortadan kalkacağı için sonra yeni bir çalışma heyecanıyla bir yapıyorsak üç yapacağız. Daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz. Yavrularımız daha güzel bir Türkiye'ye kavuşacak, sadece ülkeye değil dünyadaki mazlumları da destekleyeceğiz. Afrika'daki, Suriye'deki, Irak'taki mazlumların savunucusu, abisi biz olacağız. Avrupa, dünya bunu biliyor ve sandıktan evet çıkmasın diye elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu
Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da, 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini belirleyecek önemli bir referandum yapılacağını ifade ederek, "Bizim halkımız en doğru kararı verecektir. Ya eski düzene devam edeceğiz ya da ayağımızdaki prangalardan kurtularak Dünya'da söz sahibi bir Türkiye olacağız. Belediye Başkanım Dr. Nevzat Doğan'a köylerimize böylesine güzel hizmetler kazandırdığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan konakta muhtar odası, oturma odası, çay ocağı, toplantı ve cemiyetler için çok amaçlı salon ve ofis odası bulunuyor.
(GY-Y)

07.04.2017 16:53:16 TSI
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