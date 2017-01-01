İsviçre'den Bangladeş'e bisikletle yolculuk
(Fotoğraflı)
Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - İsviçre'den bisikletle yola çıkan iki turist 3 bin 600 kilometre yol kat ederek Tokat'a geldi.
Bisikletle Bangladeş'e gitmek için yola çıkan İsveçli Öğretmen Nedo Gubser ile Alman fotoğrafçı Swinde Wiederhold yaklaşık 2 ay süren yolculuğun ardından Tokat'a geldi. Doğa tutkunu İsmail Araz'ın misafiri olan bisikletli turistler kentte tarihi mekanları gezdi. Tokat yemeklerine hayran kalan turistler kentten güzel anılarla ayrıldı. Tokat-Niksar-Reşadiye güzergahını takip edecek olan ekip Sivas üzerinden yolculuğuna devam edecek.. Bangladeş'e kadar 16 bin km yol yapacak olan turistlerin yolculuğunun 2017 yılı sonlarında sona ermesi bekleniyor.
(Nİ-UY-Y)
07.04.2017 16:55:23 TSI
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