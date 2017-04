YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı Hayvan Hastanesi ve Ziraat ...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı Hayvan Hastanesi ve Ziraat Fakültesini Ziyaret Etti



ERZURUM (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler de bulunmak üzere Erzurum'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı, hem memleketinde, hem de mezun olduğu üniversitede bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi diplomasını taşımaktan her zaman büyük onur duyduğunu söyledi.

Ziyaret sonrası Rektör Çomaklı ile birlikte Ziraat Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'ni ziyaret eden Yazıcı, "Her ne kadar bürokrasi çevresinde Rektör Hocamın çalışmaları hakkında olumlu duyumlar alsam da, yakından şahitlik etmiş olmak Atatürk Üniversitesi'nin daha iyi yerlere geleceği kanaatimi daha da güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Müsteşar Yazıcı, "Yakın zamanda, Bakanımız Faruk Çelik'in açılışını yaptığı Hayvan Hastanesi, hem şehir hem de bölge için büyük bir önem taşıyor. Özellikle yetersiz bakım ve beslenmenin yanı sıra hayvan hastalıkları tedavisi için çözüm üreterek kanayan bir yaraya merhem olacaktır. Böyle önemli bir yatırımı Erzurum'a ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne kazandırdığı için Rektör Hocam Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine teşekkür ediyor, yapılacak her türlü çalışmaya destek olacağımızın da sözünü veriyorum" diye konuştu.

Kendisini ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Çomaklı: "Bölgemiz ve şehrimizin menfaatleri için yapacağımız her türlü projeyi destekleyeceğini belirten Müsteşarımıza teşekkür ediyor, başarılı işlerinden dolayı kendilerini yürekten kutluyorum" dedi.

07.04.2017 16:56:25 TSI

