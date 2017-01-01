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MEB Müşteşar yardımcı Çolakoğlu Çorum'da incelemelerde bulundu

07 Nisan 2017 Cuma, 16:49
MEB Müşteşar yardımcı Çolakoğlu Çorum'da incelemelerde bulundu
MEB Müşteşar yardımcı Çolakoğlu Çorum'da incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum'da yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte okulları gezerek incelemelerde bulundu.
Ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek görüşlerini alan Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, öğrencilerle de sohbet etme fırsatı buldu.
Öğrencilerin akademik başarıları yanında, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler hakkında bilgi alan Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Çorum'da eğitimin kalitesini artırma çalışmaları kapsamında yürütülen projelerden duyduğu memnuniyetini ifade etti.
Okul ziyaretleri sonrasında Çorum Müzesi'ni de gezen Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, gördüğü ilgi ve başarılı çalışmalarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
(BÖ)

07.04.2017 16:57:16 TSI
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