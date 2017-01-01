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Milletvekili Çanak'tan Kabadüz'de referandum çalışması



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Kabadüz ilçesinde referandum çalışmasında bulundu.

Ziyarette Milletvekili Oktay Çanak'a Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ak Parti İlçe Başkanı Halit Günaydın ve partililer eşlik etti. Milletvekili Çanak ilk olarak Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden'i makamında ziyaret etti. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir bir sohbet eden Milletvekili Çanak, AK Parti İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Milletvekili Çanak, Kabadüz ilçesinin üzerine düşeni yapacağına inancının tam olduğunu söyledi.

(MB-SLH-Y)



07.04.2017 16:57:53 TSI

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