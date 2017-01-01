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Uşak'ta "Hürmet Eden Hürmet Görür" projesi



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Valisi Ahmet Okur ve eşi Hatice Nur Okur önderliğinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Hürmet Eden Hürmet Görür" parolasıyla düzenlenen "Gönülden Huzura Hürmet Projesi" tüm hızıyla devam ediyor.

2017 yılının Ocak ayında başlatılan projede şehit yakınları, gazi aileleri, huzurevi sakinleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalmakta olan engelliler ile kaynaşma programları düzenleniyor. Gönüllü iş adamları, STK'lar ve vatandaşların da ev sahipliği yaptığı toplantılarda sosyal sorumluluk duygularını geliştirmek, toplumsal farkındalıkları ve bilinç düzeylerini artırmak amaçlanıyor.

Uşak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek konuyla ilgili olarak şunları söyledi; " Toplumsal bağların güçlendirilmesi amacıyla şehit yakınları, gazi ailelerimiz, yaşlılarımız ve engellilerimize karşı saygı ve vefa duygusunu geliştirmek; topluma ilişkin geleneksel değerlerin canlandırılmasını, sürdürülmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Uşak Valimiz Sayın Ahmet Okur'un talimatı ve eşi Hatice Nur Okur Hanımefendi'nin himayesinde 2017 yılının Ocak ayından itibaren devam eden Gönülden Huzura Hürmet Projesi gerçekleştirilen faaliyetlerimiz devam ediyor. Proje şehit yakınları, gazi ailelerimiz, huzurevinde kalan büyüklerimiz ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalmakta olan engellilerimizin kendileri için bir şeyler yapmak isteyen gönüllü insanlar tanımasına imkân sunuyor. Mülki ve idari amirlerimizin eşleri, Uşak ilinin önde gelen iş adamları ve eşleri, STK'larda görev yapan hanımefendilerle birlikte toplumun sosyal sorumluluk duygularının gelişimine katkı sağlamak, toplumsal farkındalıklarını ve bilinç düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz."

Peltek Proje kapsamında yapılan etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi; " Şehit yakınları, gazi aileleri, Huzurevinde kalan yaşlılarımız ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engellilerimiz ziyaret edilerek kitap okuma etkinlikleri yapılmış, dertleri ve istekleri dinlenilerek çözüme kavuşturulmuştur. Başta Uşak Valimiz sayın Ahmet Okur ve eşi Hatice Nur Okur Hanımefendi tarafından Vali Konağında olmak üzere; şehrimizin ileri gelenleri ve gönüllüler de evlerinde misafir ederek ağırlamışlardır. Ayrıca 23 Mart 2017 tarihinde İlimiz Valisi Sayın Ahmet Okur'un eşi Hatice Nur Okur Hanımefendinin himayelerinde Uşak İl Müftülüğü tarafından Fatih Kur'an Kursu konferans salonunda sohbet programı düzenlenmiştir. Program kapsamında, Şehitlerimizin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunmuş, ilahiler söylenmiş, dualar edilmiştir. "Hürmet Eden Hürmet Görür" sloganıyla devam eden bu proje ile ilgili değerli katkılarınızı sunmak isterseniz Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz."

(BK-MB-Y)



07.04.2017 16:58:11 TSI

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