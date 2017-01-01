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Darende mezarlığı yeşillendiriliyor



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında mezarlık yeşillendiriliyor.

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısı ile her yıl Mart ayından itibaren binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Başkan Eser özellikle kıraç ve dağlık alanlarında ağaçlandırılması gerektiğini ifade ederek bu yönde çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.

Bu yıl ağaçlandırma çalışmalarında adliye personelinin de kendilerine yardımcı olduğunu kaydeden Eser, "Adliye binasının karşısına 'Adliye ormanı' oluşturuyoruz. İlçemizdeki tüm mezarlıkları ağaçlandırıyoruz. İnşallah ağaçsız bir yer bırakmayacağız" diye konuştu.

İbrahim Paşa Mahallesindeki mezarlıkta gerçekleşen fidan dikim etkinliğine Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser'in yanı sıra Cumhuriyet Savcıları Emine Örs ve Cesur Sunar, Hakimler Nimet Balcı, Mehmet Yığrap ve Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu katıldı.

Fidan dikim etkinliğinde 700 çam ve bin Akasya fidanı toprakla buluşurken Darende Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışmaları sürdürüyor.

(İHU-AOA-Y)



07.04.2017 16:59:42 TSI

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