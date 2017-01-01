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Necdet Ünüvar'dan şehit ikizlerin ailesine anlamlı ziyaret



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ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 15 Temmuz gecesinin sembol isimlerinden Özel Harekat Gölbaşı yerleşkesinde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin ailesine ziyarette bulundu.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Necdet Ünüvar, "Öncelikle Ahmet ve Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Onlar bizim 15 Temmuz'daki gerçekten sembol şehitlerimizden ikiz kardeşler. Onlar, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezinde şehit düştüler. Allah mekanlarını cennet etsin. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'u hafife alan ve 15 Temmuz'u hiç anlayamadığını düşündüğümüz bir açıklama yaptı. 15 Temmuz'a 'Kontrollü darbe' dedi. Oysa ki 15 Temmuz, ülkeyi işgal girişimi idi. 15 Temmuz, hainlerin işbirlikçileri ile birlikte ülkemize karşı giriştikleri bir darbe girişimi idi. Birçok yerde birçok acılar yaşadık. Sizin evlatlarınız da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit oldu. Aynı zamanda Genel Kurmay Kavşağında ve diğer birçok yerde 249 şehit verdik'' dedi.

Milletvekili Ünüvar, Oruç ailesine 15 Temmuz gecesi bombalanan TBMM'de yaşadıklarının anlatıldığı kitabını hediye etti.

(ELF-Y)



07.04.2017 16:59:47 TSI

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