08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Aktaş: "Gençlerimize spor bilincini aşılamalıyız"

07 Nisan 2017 Cuma, 16:55
Başkan Aktaş: "Gençlerimize spor bilincini aşılamalıyız"
Başkan Aktaş: "Gençlerimize spor bilincini aşılamalıyız"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından, Atatürk Anadolu Lisesi içerisine yaptırılan 15 Temmuz Halı Sahası öğrencilerin hizmetine açıldı.
Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, ilçeye bağlı Nusratiye Mahallesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi içerisinde yaptırılan halı saha ve spor tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Halı sahası adı verilen tesisin açılışı, okul bahçesinde düzenlenen törenle yapıldı. Törene Başkan Aktaş'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Cezmi Türk Göçer ve Abdullah Aktaş, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı. Başkan Aktaş, açılış öncesinde okulun fiziki durumuyla ilgili okul müdürü ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.
Öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, aynı zamanda fiziksel gelişimlerini de önemsediklerini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Atatürk Anadolu Lisesi içerisinde bu halı sahanın yapımında katkısı bulunan belediye, milli eğitim ve okul aile birliği yetkililerine teşekkür etti.
Başkan Hamdi Bilge Aktaş ise gençlere spor bilincinin aşılanmasının, sağlıklı bir yaşamın temel taşı olduğunu ifade etti. Sportif etkinlik yapılabilecek alanların aynı zamanda ulaşılabilir yerlerde olmasının önemine değinen Aktaş, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Aktaş, spor tesisinin açılışını öğrencilerle birlikte yaptı.
(KRY-Y)

07.04.2017 17:02:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı
YEREL

MERSİN'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 18 YARALI
Eshab-ı Kehf'teki dükkanlar kurayla esnafa verildi
YEREL

ESHAB-I KEHF'TEKİ DÜKKANLAR KURAYLA ESNAFA VERİLDİ
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Mersin itfaiyesi, ilk 3 ayda 2 bin 96 olaya müdahale etti
YEREL

MERSİN İTFAİYESİ, İLK 3 AYDA 2 BİN 96 OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Başkan Tarhan, sabah mesaisinde belediye işçileriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN TARHAN, SABAH MESAİSİNDE BELEDİYE İŞÇİLERİYLE BULUŞTU
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Tarhan, güneş doğarken işçilerle buluştu
YEREL

TARHAN, GÜNEŞ DOĞARKEN İŞÇİLERLE BULUŞTU
Limonun değerini düşüren zararlıyla mücadele edilecek
YEREL

LİMONUN DEĞERİNİ DÜŞÜREN ZARARLIYLA MÜCADELE EDİLECEK
Demir-çelik ihracatında sevindiren artış
YEREL

DEMİR-ÇELİK İHRACATINDA SEVİNDİREN ARTIŞ
Erdemli'de yeni yollar açılıyor
YEREL

ERDEMLİ'DE YENİ YOLLAR AÇILIYOR
Kocamaz: &quot;Beyt-ül malı korumakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "BEYT-ÜL MALI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"
Taşdan: &quot;Hedefim Bozyazı'da eğitim-öğretimde çıtayı her yönüyle yükseltmek&quot;
YEREL

TAŞDAN: "HEDEFİM BOZYAZI'DA EĞİTİM-ÖĞRETİMDE ÇITAYI HER YÖNÜYLE YÜKSELTMEK"
Ercik: &quot;Bütün meselemiz Türkiye'yi güçlü hale getirmektir&quot;
YEREL

ERCİK: "BÜTÜN MESELEMİZ TÜRKİYE'Yİ GÜÇLÜ HALE GETİRMEKTİR"
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

MERSİN'DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Salatalık serasına uyuşturucu operasyonu
YEREL

SALATALIK SERASINA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yıldırım'dan Özgecanlar Derneğine ziyaret
YEREL

YILDIRIM'DAN ÖZGECANLAR DERNEĞİNE ZİYARET
Mersin'de ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL

MERSİN'DE AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü