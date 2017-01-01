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Başkan Aktaş: "Gençlerimize spor bilincini aşılamalıyız"



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından, Atatürk Anadolu Lisesi içerisine yaptırılan 15 Temmuz Halı Sahası öğrencilerin hizmetine açıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, ilçeye bağlı Nusratiye Mahallesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi içerisinde yaptırılan halı saha ve spor tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Halı sahası adı verilen tesisin açılışı, okul bahçesinde düzenlenen törenle yapıldı. Törene Başkan Aktaş'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Cezmi Türk Göçer ve Abdullah Aktaş, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı. Başkan Aktaş, açılış öncesinde okulun fiziki durumuyla ilgili okul müdürü ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, aynı zamanda fiziksel gelişimlerini de önemsediklerini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Atatürk Anadolu Lisesi içerisinde bu halı sahanın yapımında katkısı bulunan belediye, milli eğitim ve okul aile birliği yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Hamdi Bilge Aktaş ise gençlere spor bilincinin aşılanmasının, sağlıklı bir yaşamın temel taşı olduğunu ifade etti. Sportif etkinlik yapılabilecek alanların aynı zamanda ulaşılabilir yerlerde olmasının önemine değinen Aktaş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Aktaş, spor tesisinin açılışını öğrencilerle birlikte yaptı.

(KRY-Y)



07.04.2017 17:02:57 TSI

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