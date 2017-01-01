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Başkan Böcek, Doyran'da büyük ilgiyle karşılandı



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Doyran Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Doyran Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kuruçay, Karatepe, Hacısekiler, Bahtılı, Kır ve Gökçam Mahalle Muhtarlarının da katıldığı toplantıda Doyran Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, vatandaşların sorunlarını dinledi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrası Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsü kazanan köylerde yaptıkları toplantılar ile vatandaşların sorunlarını dinlediklerini dile getiren Başkan Böcek, Doyran Mahallesi'nde bölge sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Doyran Mahallesi'nde geçtiğimiz Doyran Kahvehanesini revize ederek hizmete açtıklarını ifade eden Muhittin Böcek, Doyran bölgesinde yer alan sosyete pazarında ise yine geçtiğimiz yıl içinde asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Bununla birlikte pazar stantlarıyla ilgili düzenleler yaptıklarını, pazarcıların araçları için otopark yaptıklarını ifade eden Muhittin Böcek yatırımların bölgede artarak devam edeceğini bildirdi.

Doyran Mahalle Muhtarı Muharrem Akman ise Başkan Muhittin Böcek'e ve çalışma arkadaşlarına yapılan hizmetler için teşekkür etti.

(SÇ-SÇ-Y)



07.04.2017 17:10:02 TSI

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