Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık'ın Edremit Caddesi üzerinde otomobiliyle ters şeride dönmeye çalışan M.A., idaresindeki 17 PB 960 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 10 RK 141 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 10 RK 141 plakalı otomobil içerisinde bulunan H.K., G.K., ve R.T., yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumları iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(AÇ)
07.04.2017 17:12:02 TSI
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