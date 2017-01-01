Manisa'da Polis Haftası kutlamaları
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Hasan Yiğen - Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ve Soma ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çarşı Camiinde mevlit okutularak, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde lokma hayrı döküldü. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen etkinliğe Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Ahmet Ömerbeyoğlu, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, savcılar, hakimler, şehit yakınları, polisler memurları ve vatandaşlar katıldı.
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde lokma dağıtımı yapılarak şehit polisler anıldı. Kutlamalar 10 Nisan Pazar günü Atatürk Anıtına çelenk konulmasının arından sona erecek.
Soma'da Polis Haftası kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı kutlamaları Soma ilçesinde başladı. Sabah saatlerinde Soma İlçe Emniyet Müdürü Rıza Akın personeliyle birlikte protokol ziyaretleri gerçekleştirdi. Ardından Soma Belediye Mezarlığında bulunan polis şehitliğinde İstanbul'da görevi başında şehit düşen Somalı Polis Memuru Halil Taşçı'nın kabri başında şehitler için dua edildi. Şehitlikteki törene Emniyet Müdürü Rıza Akın, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk, MHP İlçe Başkanı Vedat Erdem, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve şehidin ailesi katıldı.
Yapılan duaların ardından program sonra erdi.
(HY-YS-AY-Y)
07.04.2017 17:23:14 TSI
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