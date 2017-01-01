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Korkuteli Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Korkuteli Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında MHP'li Halil Kara ve CHP'li Ayşegül Pınar 1 yıllığına Daimi Encümen Üyesi seçildi.

Korkuteli Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında 1 yıllığına görev yapacak olan Daimi Encümen Üyeleri belirlendi. Gizli oy kullanılarak yapılan seçimde AK parti grubu Celal Büyükyıldız ve Sadullah Bayar isimlerini, MHP ve CHP grupları ise ortaklaşa olarak Halil Kara ve Ayşegül Pınar isimlerini önerdiler.

Gizli oyla yapılan seçim sonucunda önerilen 4 isim için 13'er oy kullanıldığı öğrenildi. Tekrar yapılan seçimde sonuç yine aynı çıkınca kurallar gereği kura çekimine gidildi. İlk kura çekimini AK Parti grubunun bayan meclis üyesi Ayla Alptekin yaptı. Alptekin tarafından yapılan çekilişte Halil Kara ismi çıktı. İkinci kura çekimini meclisin diğer bayan üyesi CHP'li Ayşegül Pınar yaptı. Pınar'ın kura çekiminde ise kendi isminin çıkması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi. Böylece yapılan kura çekimleri sonrasında MHP'li Halil Kara ve CHP'li Ayşegül Pınar 1 yıllığına Daimi Encümen Üyesi seçilmiş oldular.

(AD-Y)



07.04.2017 17:27:56 TSI

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