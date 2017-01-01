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Uykuları kaçıran isale hattı açıldı

- TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa:

- "160 kilometrelik bir şebeke yenileme çalışmamız başladı"

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak:

- "Ergene'nin altında geçtiğini bana söyleyince şaşırdım kaldım, şimdi artık rahatça uyuyabiliriz"



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Süleymanpaşa İlçesi Sarılar İçme Suyu İsale Hattı 1. Etap İnşaatının açılış töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa İlçesi Sarılar İçme Suyu İsale Hattı 1.Etap İsale Hattı-İçme Suyu Terfi Merkezi-İçme Suyu Depoları inşaatının açılış törenine Tekirdağ Büyükeşhir Belediye Başkanı Kadir Alabayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın yanı sıra çok sayıda kurum personeli ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan açılış töreninde konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Bulunduğumuz nokta, Süleymanpaşa ilçemize yaklaşık 45 yıldan beri hizmet eden ve ilçemizin neredeyse yüzde 40 su ihtiyacını sağlayan Sarılar Bölgesi, TESKi kurulduktan sonra geldiğimizde çok içler acısı durumdaydı. Özellikle hemen arkadaki terfi merkezi, oldukça kötü bir durumdaydı. Hatta hiç unutmuyorum bir gün, burayı su bastı ve pompalarımız su altında kaldı. Hem iş sağlığı konusunda çok sıkıntılı dakikalar yaşadık hem de Süleymanpaşa ilçemize su verme noktasında sıkıntılar yaşadık. Ayrıca en önemlisi bu bölgedeki kuyularımızın bir kısmı karşı tarafta yani Çorlu suyu dediğimiz suyun karşı tarafında. Yani 40 yıllık bir hatla Ergene-Çorlu'nun altından geçerek, buraya geliyordu ve buradan da terfi ediliyordu. Bu hatta bir patlama veya bir sızıntı olsa, maalesef Süleymanpaşa İlçemizi çok riskli bir duruma düşürebilir. Bu durumda bunun hesabını vermek mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.



"Uykularım kaçıyor, bu isale hattını değiştirelim"

Tekiredağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın daha önce burada söylediği, "Uykularım kaçıyor ne yapalım bu isale hattını değiştirelim. Bu Ergene'nin altından geçen hattı tamamen kaldıralım. Burayı gerçekten güvenli bir hale getirelim ve burayı çağdaş bir görüntüye kavuşturalım" sözünü hatırlatan TESKİ Genel Müdürü Başa, şöyle devam etti:

"TESKİ olarak çalışmaya başladık. Projelerini hemen yaptık proje kapsamımda, tabi burası çok büyük bir hat yaklaşık 30-35 kilometre bir hat, hepsini birden yapmak tabi ki mümkün değildi. Hepsinin projesini yaptık ama inşaatı etap etap yapıldı. Öncellikle ilk başlangıç noktamız olan buradaki depoların yenilenmesi, terfi merkezlerinin yenilenmesi, yeni ilave içme suyu kuyularınım açılması, bu kuyu binalarının yapılması gibi bu notalarla projemizi yaptık tamamladık. Geçen yılım 2016'nın başlarında ihalemiz gerçekleşti. 25 Nisan günü burada temel atma törenimizi gerçekleştirdik. Yani bir yıl içerisinde bu imalatı bitirdik. Burada aşağı yukarı 8 milyonluk bir projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Proje kapsamında bu bölgedeki kuyuların binalarını yaptık. Yani kuyularımız bir Allah'a emanetti. İki adet biner tonluk bin metreküplük modern içme suyu deposu, dolayısıyla iki adette yeni içme suyu kuyu deposu yaptık. Bir adet az önce arz ettiğim gibi Çorlu deresinden temasını keserek, askıda çelik kafes içerisinde 32 metre genişliğinde 7 metre yüksekliğinde ve buradaki özellikle sel taşkın kodunun da üzerinde olan Ergene geçiş köprüsü yapmış olduk. İsale hattımız tamamen onun üzerinden geçiyor. Elektrikle ilgili sıkıntılar vardı. Burada bir adet modern beton köşk trafo binası yaptık. Buraya gelen suyu önce Karatepe'deki depoya oradan da ilçemize ulaştıracak terfi merkezimizde burada yapılmış oldu. Yine burada 4 adet 650 metreküp saat motopomp ve yumuşak yol verici panosu konuldu. En önemlisi de akıllı su yönetimin bir gereği de uzaktan kontrol ve haberleşme sistemimiz olan SKADA'yı da burayla bağlantılı hale getirdik ve bütün bunların bağlantısı olan 5 bin 118 metrede isale hattını yenilemiş olduk. Bu isale hattımız tamamen düktil borularla yapıldı. Düktil gerçekten daha önce görülmemiş bir boru tipi bu. Zaman zaman TESKİ neden bunu kullanıyor diyorlar ama 100 yıl dayanıklı bir boru tipidir. Artık tüm dünya bu boruyu kullanıyor bizde burayı düktil boru olarak döşedik. 5 bin 118 metre bir isale hattı da yenilenmiş oldu. Böylece projemizin başlangıç ve en önemli kısmını tamamlamış olduk."



"160 kilometrelik bir şebeke yenileme çalışmamız başladı"

Bu yapılanların birinci etap olduğunu ve bundan sonraki hedeflerini ikinci etapta bu içme suyu hattını Süleymanpaşa ilçe merkezine kadar yenilemek olduğunu belirten Başa, "30 kilometrelik bir hat var burada tabi bunun bir maliyeti var. Dolayısıyla ama en azından başlangıcı yapmış olduk, depolarımızı yapmış olduk, terfi merkezimiz yapmış olduk. Suyumuzu en azından garanti altına almış olduk. İnşallah önümüzdeki sene bunu yatırım programına bunu koymuş olacağız. Bu sene biliyorsunuz Süleymanpaşa içme suyuna para harcıyoruz. 160 kilometrelik bir şebeke yenileme çalışmamız başladı. Bunu yapmasaydık bunu yapacaktık fakat o daha acil olduğu için şebeke suyuna girdik. Önümüzde şebeke çalışması bittiğinde de inşallah hattın geri kalan kısmının da ihalesini yapacağız. Böylece Sarılar isale hattını tamamen yenilemiş olacağız. Burası öyle bir nokta ki eğer biz Naip barajından yeterli su alabilirsek ve oradaki içme suyu tesisimiz devreye girdiğinde ona bakacağız ne kadarlık suyu Süleymanpaşa ilçe merkezimize vereceğiz. Eğer bir miktar su artışı olursa, şöyle bir avantajımız var Çorlu burada bu tesis ilerde Süleymanpaşa'nın su ihtiyacı olmadığında buradan yeni bir isale hattıyla bu tesisten Çorlu'ya su verebilecek bir potansiyeli de ilerde sağlamış oluruz" diye konuştu.



"Ergene'nin altında geçtiğini bana söyleyince şaşırdım kaldım, artık rahatça uyuyabiliriz"

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, makinanın güvenliği konusunda hassas olduğunu ifade ederek, "Yönetim kurulu toplantımız vardı. Toplantıda Sarılar hakkında konuşurken, buradaki kuyuların terfi binasına gelen ana hattın, yani Süleymanpaşa'ya su götüren hattın, Ergene'nin altında geçtiğini bana söyleyince, şaşırdım kaldım. 42 sene önce, o zamanki belediye başkanı Erol Erdoğan bugün sağ Allah uzun ömürler versin. O zaman Ergene tertemizdi insanlar Ergen'den su içiyorlardı. Ergene'den pırıl pırıl su akıyordu. Ama şimdi Ergene'de değil su içmek Ergene'de gezmek bile rahatsız ediyor. Böyle bir derenin altından Tekirdağ'a Tekirdağ'a ana hat su geçiyor. Şimdi artık rahatça uyuyabiliriz. Bütün TESKİ çalışanlarına, en üst kademesinden en alt çalışanına kadar hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun tebrikler. Ben çok hırslı bir insanım bazen hırsım başarımı da engeller böyle hırslı bir insanım. TESKİ öyle bir yere gelecek ki inşallah TESKİ kendi barajını kendisi yapacak. Bundan hiç şüphem yok. Bu başarıların gerçek sahibi bizler değiliz. Bu başarıların gerçek sahibi bizleri bu göreve getiren halkımızdır. Hiç kimse merak etmesin ne olursa olsun. Bu kervan yürüyor, bu kervanın adı hizmet kervanıdır. Bu kervanın başında Kadir Albayrak ekibiyle beraber var" diyerek konuşmalarını noktaladı.

Konuşmaların ardından, Süleymanpaşa İlçesi Sarılar İçme Suyu İsale Hattı 1. Etap İnşaatının açılış töreni gerçekleşti. Açılış töreninin ardından tesislerde inceleme yapıldıktan sonra, hatıra fotoğrafı çekildi.

(HLD-MEF-Y)



07.04.2017 17:31:07 TSI

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