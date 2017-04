YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eshab-ı Kehf'teki dükkanlar kurayla esnafa verildi

- Başkan Can: "Esnafımız ürettikleri ürünleri temiz ve nezih bir ortamda şehrimizi ziyaret edenlere sunacaklar"



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından Eshab-ı Kehf'te yapılan dükkanlar, bölgede uzun yıllardır seyyar olarak yöresel ürün satan esnaflara kurayla verildi.

Belediye Tesisleri Turuncu Salonda yapılan kura çekiminde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Eshab-ı Kehf'te esnafların daha nezihi ve güzel bir ortamda hizmet vereceklerini söyledi.

Bir dükkanın zabıta noktası olacağını belirten Başkan Can, diğer 16 dükkanın esnafların kendi aralarında kura çekimi ile belirleneceğini ifade etti. Hiçbir esnafı mağdur etmeden hakkaniyet çerçevesinden çalıştıklarını kaydeden Başkan Can, yıllardır burada satış yapan esnaflara dükkanları verdiklerini söyledi. Kuranı Kerim'de adına sure yazılmış olan ve Türkiye'nin önemli ibadet merkezi olan Eshab-ı Kehf'te adına yakışır hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Can, "Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Bu surelerden biride Kehf suresi. Böyle bir surede adı geçen mekanın şehrimizde olması hepimiz için onur ve berekettir. Şehrimizin tanıtımına çok katkı sunan bu yerde hem ziyaretçilerin konforlu nezih bir ortamda ziyaretlerini yapmaları hem de oradaki yerel esnaflarımızın derli toplu daha kaliteli bir ortamda satışlarını gerçekleştirmeleri için orada bir takım düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemeler ziyaretçilerimiz, esnaflarımız ve Tarsus'umuz için artı değer ifade ediyor. Bölge bildiğiniz gibi Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı. Yaptığımız görüşmelerde o mıntıkada uzun süre tezgahta ürün satmaya çalışanlar için dükkanlar tasarladık. Toplamda 16 dükkanı sizlere kendi çekeceğiniz kura ile belirleyeceğiz. Hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden adaletli bir şekilde hepiniz çekilişinizi yapacaksınız ve buralarda ticaretini yapmaya devam edeceksiniz. Biz her zaman şeffaf olduk ve adaletli olduk. Sizin olayda da Hz. Ömer'in adaletini uygulayarak sizler arasında hiçbir ayrım yapmadan kimseyi kırmadan herkesin gönlünü alarak bu iş yapacağız. Sizler de bu dükkanlarda kendi ürettiğiniz yöresel ürünleri temiz ve nezih bir şekilde şehrimizi ziyaret edenlere sunacaksınız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sadece bölge için değil, İslam dünyası için de çok önemli bir yere sahip olan Eshab-ı Kehf'te çevre düzenlemesi de yaptıklarını aktaran Can, "Peyzaj çalışması kapsamında, 1 adet 21 metrekare kafeterya, 54 adet kamelya, 17 adet 8 m2 satış standı, 3000 m2 beton parke yol, 2 adet çeşme ve 1 adet bay bayan wc yaptık. Kutsal kitabımız Kuranı Kerim'de Kehf suresinde geçen Eshab-ı Kehf'imizin adına yakışır bir peyzaj çalışması yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Artık vatandaşlarımız Eshab-ı Kehf'i ziyaret ettiklerinde ibadetlerini en güzel şekilde yapacak, burada da gününü en iyi şekilde değerlendireceklerdir" şeklinde konuştu.

Başkan Can'ın konuşmasının ardından esnaf kurayla dükkanlarını belirlerken, Başkan Can'a teşekkür ettiler.

07.04.2017 17:33:42 TSI

