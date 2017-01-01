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MÜSİAD heyetinden Mustafa Yalçın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van ve Kayseri şube başkanları, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. MÜSİAD Van ve Kayseri şube başkanları Abdullah Aras ile Nedim Olgunharputlu, kalabalık bir heyetle Genel Sekreter Mustafa Yalçın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Genel Sekreter Mustafa Yalçın tarafından karşılanan MÜSİAD heyeti, Yalçın'a yeni görevinde başarı diledi. Görüşmede Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin yanı sıra Van'ın ekonomisi de konuşuldu.

MÜSİAD heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Yalçın, hep beraber birlik ve beraberlik içinde kente hizmet edeceklerini söyledi.

Yaklaşık bir saat kadar süren görüşme, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

(MSA-Y)



07.04.2017 17:34:04 TSI

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