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Başkan Özakcan'ın Türk Polis Teşkilatının 102. kuruluş yıl dönümü mesajı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Türk Polis Teşkilatının 102. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Özakcan mesajında, "Kamu düzenini korumayı amaçlayan kanunlarımızın uygulanmasında, emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan huzur ve sükunun demokratik kurallar çerçevesinde sağlanmasını, hür ve demokratik ortamın sürdürülmesini temin etmek polisimizin en önemli görevidir. Unutulmamalıdır ki; demokrasinin yaşaması diğer özgürlüklerin yanında, ancak toplumda huzur ve güvenin sağlanmasıyla mümkündür.

Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni devam ettirmek tüm polislerimizin öncelikli görevi olmalıdır. Gecesini gündüzüne katarak çalışan emniyet mensuplarımıza da halkımızın her zaman gösterdiği sevgi ve desteği devam ettirmeleri en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü vesilesi ile görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize sevgi ve başarı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(MU-MB-Y)



07.04.2017 17:34:08 TSI

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