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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Memur-Sen'den İdlip'te katledilenler için gıyabi cenaze töreni

07 Nisan 2017 Cuma, 17:27
Memur-Sen'den İdlip'te katledilenler için gıyabi cenaze töreni
Memur-Sen'den İdlip'te katledilenler için gıyabi cenaze töreni

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Soykan meydanında toplanan sivil toplum temsilcileri ve Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği, Suriye'de yaşan çocuk ölümlerini kınadı.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze töreninde Putin, Esed ve Hamaney'e tepki gösterildi. Memur- Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım yaşanan vahşete tepki göstererek, "Yine Suriye, Yine katliam, yine ölümün kucağındaki bebek ve çocuklar. Ortadoğu'nun yeni vahşet üçlüsü Esed, Putin, Hamaney, ölüm kusmaya devam ediyor" dedi.
"Esed, Putin, Hamaney ölüm kusmaya devam ediyor"
Suriye'de yaşanan vahşete tepki gösteren Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, "Yine Suriye, Yine katliam, yine ölümün kucağındaki bebek ve çocuklar. Ortadoğu'nun yeni vahşet üçlüsü Esed, Putin, Hamaney ölüm kusmaya devam ediyor. Biz sustukça ya haykırıp ses vereceğiz ya da onursuzca çocukların katillerini seyredeceğiz. Biz ses vermek için buradayız. Putin'e elini Ortadoğu'dan çek İran 'a Esed'i desteklemekten vazgeç uyarısını yapmak için buradayız. 'Esed gitmeli zulüm bitmeli' iradesini ortaya koymak için buradayız. 4 Nisan'da İdlib'de Esed canisinin ölüm makineleri tarafından kimyasal silahla çoğu çocuk 150 'nin üzerinde insan katledildi. İdlib ne ilktir ne de son olacak. Hama 'da Halep 'te yaptıklarını İdlib'de tekrar ettiler. İnsanlık Baas rejiminin vahşetini boş gözlerle izledikçe İran, Rusya ve Esed da soykırımı aşan vahşetlerine devam ediyor. Vahşetin üç altılısı üç maymunu oynayan uluslararası toplumda güç alarak vahşet galerisini büyütüyorlar. Esed'in yaşaması için kardelenleri kanla suluyorlar. Barış ve huzur güvercinlerini kanatlarından vuruyorlar. Susmayacağız, susarsak kalbimiz kurusun" diye konuştu.
Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılınarak, dualar edildi.
(MT-AOA-Y)

07.04.2017 17:34:32 TSI
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