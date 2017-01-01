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Yasa dışı yollarla kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyeleri yakalandı



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 Suriyeli ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma da, Şüphelilerin Yunanistan'a yakın olan Karakasım ya da Tayakadın köylerinden nehir yoluyla kaçacaklarının öğrenilmesi üzerine Havsa istikameti otogar bağlantı kavşağında araçları durdurularak 2 Suriyeli ve FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Araç içerisinden nehirden geçmek için kullanılacağı düşünülen bot ve kürek takımı bulundu.

Organizatör konumundaki O.D, A.E, W.M.M. ve FETÖ/PDY şüphelisi A.S.K., B.B.A. tutuklandı. Diğer FETÖ/PDY şüphelisi MS ve FETÖ/PDY şüphelisi B.B.A'nın eşi M.A. ise kontrollerin ardından serbest bırakıldı.

(AC-ÖK-Y)



07.04.2017 17:35:13 TSI

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